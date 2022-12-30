Прогноз погоды на 31 декабря: последний день года порадует незимним теплом

В большинстве регионов Украины осадков не будет.

В субботу, 31 декабря, в Украине будет по-зимнему теплая погода. В регионах облачно с прояснениями. Местами ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве регионов Украины осадков не будет. Впрочем, утром в Закарпатье, в Карпатах, местами в северо-восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Днем в Карпатах порывы будут достигать 15-20 м/с.

В большинстве западных, центральных, Житомирской местами в Киевской и южных областях ночью и утром будет туман.

Ночью температура составит от 2° тепла до 3° мороза. Днем воздух прогреется до 3-8° тепла. Но на западе, в Крыму и на юге Одесщины будет еще теплее – 6-11°. В Карпатах ночью и днем температура воздуха около 0°.

Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области и в столице 31 декабря будет облачно с прояснениями, а также без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с

В области температура ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем 3-8° тепла. В Киеве ночью столбики термометров опустятся до 0-2° тепла, днем поднимутся до 4-6° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 31 декабря и 1 января температура воздуха у Украины будет плюсовой.

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