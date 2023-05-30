Прогноз погоды на 31 мая: дожди почти отступят, будет по-весеннему тепло

В среду, 31 мая, на Украине будет теплая погода. Будет дождаться только в некоторых регионах страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. В юго-восточных и восточных днем местами на Прикарпатье и Закарпатье будут кратковременные дожди. Кое-где — грозы. На остальной территории осадков не будет. Ветер северный, 5-10 м/с.

В большинстве регионов 31 мая ночью температура воздуха составит +10-15°. Прохладнее в ночные часы будет на западе — всего 7-12° тепла. Днем в Украине столбики термометров покажут +20-25 °. Чуть меньше показатели будут в Запорожской, Донецкой и Луганской областях 17-22°. В Карпатах содержится прохлада: воздух прогреется до +13-18°.

Прогноз погоды в Украине на 31 мая. Карта. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В последний день мая в регионе переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Скорость северного ветра 5-10 м/с.

В столице ночью будет 13-15° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +22-24°. Температура в Киевской области ночью будет +10-15°, а днем воздух прогреется до +25°.

Напомним, по сообщению "Укргидрометцентра" , первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя лунная температура будет в пределах +18-23°.

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