Прогноз погоды на 31 октября: в Украине будет тепло, но местами — дождь

Во вторник, 31 октября, погода в Украине порадует тепло. Впрочем, синоптики прогнозируют порывы ветра в некоторых регионах и местами – небольшие осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Впрочем, на последнем западе страны днем небольшой дождь. На юге страны ночью и утром местами туман. В Карпатах местами порывы ветра будут 19-24 м/с.

Ночью в Украине температура воздуха будет +7-12°. В восточных областях ночь будет теплее — +4-9°. Днем на территории Украины столбик термометров покажет +15-20°. На юге страны воздух прогреется до +24°.

Прогноз погоды в Украине на 31 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице во вторник — переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью в области будет составлять +7-12°. Днем столбики термометров поднимутся до +15-20°. В Киеве ночью прогнозируют +10-12 °, а днем +18-20 °.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, какой в Украине будет погода в ноябре. По ее словам, ощутимо погода изменится с 7 ноября — преобладать будет уже сезонная погода.

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