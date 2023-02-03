Прогноз погоды на 4 февраля: в Украине похолодает, регионы накроет снег, а иногда будут вьюги

В субботу, 4 люого, в Украине станет немного прохладнее. Практически на всей территории страны будет снижать. На дорогах — гололедица

Об этом сообщили в Укргидрометцентре

В регионах облачно с прояснениями. В западных областях умеренный, а в Закарпатье и Прикарпатье сильный снег и даже вьюга. На остальной территории Украины будет небольшой снег. В южной части – небольшой мокрый снег. Ветер в западной части северный, а на Левобережье – юго-восточный, 7-12 м/с. На западе местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет 1-6° мороза. Днем столбики терометров покажут от 3° мороза до 2° тепла. На юге страны обещают до +5°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Скорость северного ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области температура поверья ночью будет 1-6° мороза, а днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью столбики терометров покажут -3-5°, а днем – около 0°.

Погода в Карпатах

В Карпатах будет снег и метель. Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В течение суток в регионе будет 8 мороза.

Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей. В горах Львовской области – умеренная снеголавинная опасность.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Виталий Постригань сообщил, что в ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода. С начала новой недели температура ночью будет достигать 10° мороза, а днем до -7°.

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