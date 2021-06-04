Прогноз погоды на 4 июня: в Украине становится теплее, но дожди не покидают страну

Синоптики обещают облачность с прояснениями.

В пятницу, 4 июня, в Украине немного потеплеет.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают облачность с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях будет кратковременный дождь, а местами — грозы. На остальной территории осадков не обещают. Ветер в Украине северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 13-18 градусов тепла. В западных и северных областях — самое прохладное: на столбиках термометров — около +16. В центре будет немного теплее — около 18 градусов тепла. Теплее будет в восточных и южных регионах областях: воздух прогреется до 19 градусов выше нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве 2 июня будет переменная облачность. Днем без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит около 20 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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