Прогноз погоды на 4 марта: в Украине сильный ветер, местами мокрый снег, температура — до +11°

В субботу, 4 марта, на Украине будет теплая погода, но с сильными порывами ветра. Осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Впрочем, на севере днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Днем в областях, кроме южной части, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 2° до 3° мороза, но в Карпатах столбики термометров опустятся до 2-7° мороза. Днем в Украине от 3° до 8° тепла. Впрочем, на крайнем юге страны воздух прогреется до +6°-11°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 4 марта облачно с прояснениями. Ночью без осадков, но днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Скорость западного ветра – 7-12 м/с. Но днем порывы могут достичь 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем — 3-8° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут около 0, а вот днем будет 4-6° тепла.

Напомним, синоптики рассказали, что март будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Читайте также: