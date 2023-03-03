Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Прогноз погоды на 4 марта: в Украине сильный ветер, местами мокрый снег, температура — до +11°

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Прогноз погоды на 4 марта: в Украине сильный ветер, местами мокрый снег, температура — до +11°

Фото: www.youtube.com/Телеканал Київ

Синоптики дают штормовое предупреждение.

В субботу, 4 марта, на Украине будет теплая погода, но с сильными порывами ветра. Осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Впрочем, на севере днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Днем в областях, кроме южной части, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 2° до 3° мороза, но в Карпатах столбики термометров опустятся до 2-7° мороза. Днем в Украине от 3° до 8° тепла. Впрочем, на крайнем юге страны воздух прогреется до +6°-11°.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 4 марта облачно с прояснениями. Ночью без осадков, но днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Скорость западного ветра – 7-12 м/с. Но днем порывы могут достичь 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем — 3-8° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут около 0, а вот днем будет 4-6° тепла.

Напомним, синоптики рассказали, что март будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

Читайте также:

1 марта 1977 года на Контрактовой площади в Киеве появился памятник Григорию Сковороде

1 марта 1977 года на Контрактовой площади в Киеве появился памятник Григорию Сковороде
 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
309
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация