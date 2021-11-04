Прогноз погоды на 4 ноября: в Украине местами дождь, туман и порывистый ветер.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.
В четверг, 4 ноября, в Украине местами будет дождь.
Об этом сообщает украинский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В подавляющем большинстве регионов осадков не будет. Лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях – небольшой дождь. Утром на большей части страны туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. На западе местами порывы – 15-20 м/с.
В Украине температура воздуха днем будет +10-15 градусов. На западе воздух прогреется до +12 градусов. В южных областях, в Прикарпатье и Закарпатье столбики термометров поднимутся до 18 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах – около 13 градусов тепла.
В Киеве 4 ноября облачно с прояснениями. Утром – туман. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.
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