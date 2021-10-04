Прогноз погоды на 4 октября: в Украине будет по-осеннему тепло, но местами — заморозки

Прогноз погоды на 4 октября: в Украине будет по-осеннему тепло, но местами — заморозки

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Во вторник, 4 октября , в Украине будет солнечная, но прохладная погода.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Во вторник, 4 октября, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. В стране будет преимущественно сухо. В Украине, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 11-16 градусов. На западе и севере столбики термометров покажут 14-16 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах воздух прогреется до + 15-17 градусов. Теплее — на Прикарпатье и Закарпатье — 17-22 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября 2021 / Укргидрометцентр

ВКиеве 2 октября будут прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 12-17 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

Погода в Украине: почти во всех регионах температура воздуха будет держаться в пределах +15 градусов

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