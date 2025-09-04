- Дата публикации
Прогноз погоды на 4 сентября: где в Украине будет солнце, а где — грозы
На большей части Украины ожидается теплая и солнечная погода.
На большей части территории Украины ожидается облачная погода без осадков. Лишь на крайнем мероприятии возможен кратковременный дождь и гроза.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, на западе — с юго-востока.
Температура воздуха:
Ночью: 10–15°C, на побережье морей — до 18°C.
Днем 23–28°C. В южных и западных областях будет особенно тепло — местами до 30-32°C.
На северо-востоке ночью будет прохладнее, 8–13°C, а днем — 21–26°C.
Погода в Киевской области и Киеве
В Киеве и области будет малооблачно и без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
Ночью: 10-15°C по области, в Киеве — 13-15°C.
Днем: 23-28°C по области, в Киеве — 25-27°C.
Напомним, вчера днем было 24-26 градусов, а ночью — 8-20 градусов. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.
Ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь 2025 года слишком теплым, вероятнее всего, не будет.
Помним, что в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса. Впрочем, в этом году она будет находиться в пределах нормы — от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов. Это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.