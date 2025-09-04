ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Прогноз погоды на 4 сентября: где в Украине будет солнце, а где — грозы

На большей части Украины ожидается теплая и солнечная погода.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода

Погода / © ТСН

На большей части территории Украины ожидается облачная погода без осадков. Лишь на крайнем мероприятии возможен кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, на западе — с юго-востока.

Температура воздуха:

  • Ночью: 10–15°C, на побережье морей — до 18°C.

  • Днем 23–28°C. В южных и западных областях будет особенно тепло — местами до 30-32°C.

  • На северо-востоке ночью будет прохладнее, 8–13°C, а днем — 21–26°C.

Погода на 4 сентября. / © Укргидрометцентр

Погода на 4 сентября. / © Укргидрометцентр

Погода в Киевской области и Киеве

В Киеве и области будет малооблачно и без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночью: 10-15°C по области, в Киеве — 13-15°C.

  • Днем: 23-28°C по области, в Киеве — 25-27°C.

Напомним, вчера днем было 24-26 градусов, а ночью — 8-20 градусов. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Ранее синоптики прогнозировали, что сентябрь 2025 года слишком теплым, вероятнее всего, не будет.

Помним, что в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса. Впрочем, в этом году она будет находиться в пределах нормы — от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов. Это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.

Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie