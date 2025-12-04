Прогноз погоды на 5 декабря: похолодание и ночной мороз

Осадки не прогнозируются по всей Украине / © Pixabay

В Украине в пятницу, 5 декабря, без осадков. Температура воздуха днем не превысит +8.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с, в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на востоке страны и в Карпатах от 2° до 3° мороза. Днем 3-8° тепла, на крайнем западе страны, на юге Одесчины и в Крыму 7-12°.

В Киеве 5 декабря облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 5-7 ° тепла.

«Прогноз погоды на сутки 5 декабря на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 3-8°С», — говорится в сообщении.

