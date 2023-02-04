Прогноз погоды на 5 февраля: в Украину вернулись снег и морозы до -16°

В Карпатах будет лавинная опасность.

В воскресенье, 5 февраля, в Украине будет по-настоящему зимняя погода – со снегом и морозом. На дорогах страны местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах Украины небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет 5-10° мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6° мороза. В восточных и южных областях страны будет около 0°С.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Скорость северного ветра 7-12 м/с.

В области ночью будет 5-10° мороза, а днем 1-6° мороза. В Киеве ночью температура воздуха будет — 5-7°, а днем -2-4° мороза.

Погода в Карпатах

В воскресенье в Карпатах будет от -11 до -16° мороза, днем — до -6-11°. В регионе будет снег.

Синоптики предупреждают, что удержится снеголовичная опасность в связи со снегопадами. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей – значительная опасность, а в горах Львовской области – умеренная.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Напомним, сурок Тимко, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель. Весна придет по расписанию, но будет нестабильной и прохладной.

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