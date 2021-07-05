Прогноз погоды на 5 июля: дожди с грозами пройдут по всей территории Украины

Прогноз погоды на 5 июля: дожди с грозами пройдут по всей территории Украины

Синоптики обещают переменную облачность.

В понедельник, 5 июля , в Украине пройдут дожди, но будет тепло.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. В Украине предупреждают о грозах и дожди. Только днем на юге и в центре будет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Местами — шквалы до до 15 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 24-29 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах — около 24 градусов тепла, а также в западных областях — 24-27 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Луганской области — более +30.

Укргидрометцентр

Переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, только ночью 4 июля без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 °, днем 24-29 °. н

В Киеве 5 июля будет переменная облачность. Синоптики предупреждают о дожди и грозы. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Температура составит 24-28 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

Погода в Украине: неделя начнется с грозовых шквалов и одновременно жаркой температуры воздуха

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