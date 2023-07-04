Прогноз погоды на 5 июля: в Украине будут дожди с грозами и жара

В Украине в среду, 5 июля, будет жарко. Впрочем, в некоторых регионах все же будет держаться летняя прохлада, дожди и грозы.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В Украине переменная облачность. Ночью в западных, Житомирской и Винницкой, днем и Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях будут кратковременные дожди из грозы. На остальной территории страны без осадков. Во время гроз местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью на большей части территории будет +16-21°. На западе Украины температура воздуха будет +13-18°, а на юге и юго-востоке — 19-24° тепла. Днем воздух прогреется до 27-32° тепла. На западе страны будет прохладнее – +23-28°. Тем временем на юге и юго-востоке – жара: отметки на термометрах достигнут +31-36°.

Прогноз погоды в Украине на среду, 5 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, но днем будет кратковременный дождь, а иногда — гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +16-21 °, а днем поднимется до +27-32 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 17-19° тепла, а днем – 28-30° выше нуля.

Погода от Диденко

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что среда в Украине будет жаркой. Днем температура воздуха будет достигать +26+31°, на юге и востоке пекут +30+34°. Лишь немного свежее будет в западных областях +24+29°. В Киеве 5 июля ожидается дождь с грозой. Днем будет жарко около +30°.

"Дожди, грозы, при грозах локальные ливни и шквалы — на западе Украины, на севере и в Винницкой области. На остальной территории какие-то серьезные осадки — вряд ли. Когда жара будет сменяться прохладой, а солнце ливнями с грозой и ветром — то и головы наши соответственно будут реагировать", — говорится в сообщении синоптикини.

Ослабление жары вместе с летними дождями ориентировочно будет 7-8 июля, отметила Диденко.

Жара в Украине

Синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине уже на этой неделе. Температура повысится на 3-5 градусов – хотя ожидаются кратковременные дожди и грозы. Над территорией страны разместится поле повышенного давления.

"Неделя обещает быть жаркой. Поэтому не забывайте об этом и позаботьтесь о своей безопасности", — советуют синоптики Укргидрометцентра.

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