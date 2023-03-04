Прогноз погоды на 5 марта: в Украине прохладнее, местами — снег и сильный ветер

В регионах облачно с прояснениями.
В воскресенье, 5 марта, в большинстве областей Украины будет прохладно. Местами в регионах ожидаются осадки. Кроме того, ночью порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах облачно с прояснениями. Ночью на западе и севере – небольшой снег. Днем в Карпатском регионе небольшой снег с дождем. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью — 15-18 м/с.
Ночью температура воздуха в большинстве областей будет 1-6 градусов мороза, но в южной части 0-5 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 0-5° тепла. На юге воздух прогреется до +5-10°.
Прогноз погоды в Киевской области
В регионе облачно с прояснениями. Ночью – небольшой снег, но днем – без существенных осадков. Скорость западного ветра – 7-12 м/с, а ночью порывы достигнут 15-18 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью будет 1-6 градусов мороза, а днем — до 5 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 3-5°, а вот днем будет 1-3° тепла.
Напомним, климатология Вера Балабух сообщила, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, кое-где с аномальными температурами.
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