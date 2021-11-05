Прогноз погоды на 5 ноября: в Украине потеплеет, но местами дождь.

Прогноз погоды на 5 ноября: в Украине потеплеет, но местами дождь.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В пятницу, 5 ноября, почти на все территории страны осадков не будет.

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Будет дождь только на западе страны. В других регионах – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +13-18 градусов. На западе воздух прогреется до +14 градусов. В южных областях местами столбики термометров поднимутся до 20 градусов выше нуля. В северных и центральных регионах – около 13 градусов тепла. В Карпатах – 7-12 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 5 ноября облачно с прояснениями. В столице без осадков. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 15-17 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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