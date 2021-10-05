Прогноз погоды на 5 октября: в Украине будет сухо, но местами очень ветрено

Прогноз погоды на 5 октября: в Украине будет сухо, но местами очень ветрено

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Во вторник, 5 октября, в Украине будет солнечная, но прохладная погода.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В стране будет сухо — осадков не предвидится. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Днем на западе и на Приазовье возможны местами порывы 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 12-17 градусов. На западе и в центре воздух прогреется до + 15-17 градусов. Прохладно будет на севере и востоке: столбики термометров покажут 12-15 градусов выше нуля. Теплее — на юге, Прикарпатье и Закарпатье — 15-20 градусов тепла.

Укргидрометцентр

ВКиеве 5 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 15 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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