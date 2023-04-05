Прогноз погоды на 6 апреля: в Украине будет бурлить ненастье с дождями и сильными порывами ветра

В четверг, 6 апреля, в Украине снова будут осадки. Местами — гололедица и сильный ветер. Ночью температура опустится до минусовой в некоторых регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно. На западе будет умеренный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье и Хмельнитчине — значительные осадки. На остальной территории в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. В Ивано-Франковской области и на Хмельнитчине местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В большинстве областей температура ночью будет 4-9° тепла. В западных областях столбики термометров опустятся до 3° мороза. Днем синоптики прогнозируют +8-13°, а в восточных областях воздух прогреется — до 16° тепла. На западе же будет только + 1-6°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 6 апреля, в регионе будет облачно. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с.

В Киеве ночью будет 6-8° тепла, а днем воздух прогреется до +9-11°. В области ночью столбики термометров покажут 4-9° тепла, а днем – до 8-13° тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах ночью синоптики прогнозируют 4-9° мороза. Днем будет около 0°. Кроме того, в горах возможна метель.

Значительная снеголавинная опасность ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области. на высокогорье западной и центральной части Закарпатья.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — отмечают синоптики.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в Украину придет тепло после 16 апреля. До Пасхи по всей Украине будет держаться относительно прохладная и влажная погода.

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