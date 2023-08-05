Прогноз погоды на 6 августа: облачно на западе и до +39 на юге

Какая будет погода в воскресенье, 6 августа.

На большинстве территории Украины в воскресенье, 6 августа, будет солнечно, в некоторых областях столбик термометра поднимется до +39°С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В западных областях ночью без существенных осадков, днем – грозовые дожди, местами сильные ливни с градом и шквалами, 17 – 22 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +17…+22 °С, днем +29…+34 °С, в Карпатах и на Закарпатье +20…+25 °С.

В северных областях температура воздуха ночью +17...+22°С, днем +32...+37°С.

В центральных областях ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24°С, днем +34...+39°С.

В южной части Украины – сухая и жаркая погода. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +20…+25 °С, днем +34…+39 °С, на побережье морей +28…+33 °С.

В восточных областях сухая и жаркая погода. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет +19…+24 °С, днем +34…+39 °С.

В Киеве и области 6 августа будет до +31 ° С, без облаков и осадков.

Напомним, "Укргидрометцентр" предупреждает об опасности в шести областях (карта).

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