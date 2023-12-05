Прогноз погоды на 6 декабря: в Украине будет мороз и местами осадки

В среду, 6 декабря, на Украине будет морозная погода. В некоторых регионах следует ожидать осадков в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Впрочем, в Житомирской и Винницкой области будет небольшой снег, а в Одесской области — небольшой дождь. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

В большинстве областей температура воздуха ночью составит 3-8° мороза. Во Львовской, Черниговской и Сумской областях будет прохладнее — 6-11° мороза. Тем временем в Одесской области ночная температура будет от 2° мороза до 3° тепла.

Днем в Украине столбики термометров покажут от 3° мороза до 2° тепла. В Закарпатье и крайнем юге страны температура поднимется до +2-7°.

Прогноз погоды в Украине на 6 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и столице будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах кое-где гололедица. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 3-8° мороза, а днем — от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 2-6° мороза.

в Киеве ночью; днем 0-2° мороза.

Напомним, синоптики сообщали о погоде на декабрь 2023 года. Так, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Конечно, будут и периоды похолодания, но все же плюсовые значения будут преобладать.

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