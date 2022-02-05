Прогноз погоды на 6 февраля: в Украине потеплеет до +5, местами — дождь со снегом

Прогноз погоды на 6 февраля: в Украине потеплеет до +5, местами — дождь со снегом

Облачно с прояснениями.

В воскресенье, 6 февраля, в Украине местами снег и снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В воскресенье, 6 февраля, в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в восточных и западных областях небольшой снег, а местами — с дождем. На остальной территории страны без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. На западе местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью будет 0-5 градусов мороза. На востоке температура опустится до -5-10 градусов. Днем температура составит 0-5 градусов тепла. В восточных областях около нуля. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью и днем 4-12 градусов мороза.

В Киеве в воскресенье облачно с прояснениями. В течение суток – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Ночью температура воздуха 0-5 градусов мороза. Днем – до 5 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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