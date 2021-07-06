Прогноз погоды на 6 июля: Украину не покидают грозы и шквалы

Синоптики обещают переменную облачность.
Во вторник, 6 июля , в Украине пройдут дожди, но будет тепло.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают переменную облачность. В Украине предупреждают о грозах и дожди. Днем на севере и западе будет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Местами — шквалы до до 15 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 23-30 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах — около 24 градусов тепла, а также в западных областях — 26 градусов выше нуля.
В Киеве 6 июля будет переменная облачность. Синоптики предупреждают о кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 27-29 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.