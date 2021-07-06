Прогноз погоды на 6 июля: Украину не покидают грозы и шквалы

Прогноз погоды на 6 июля: Украину не покидают грозы и шквалы

Синоптики обещают переменную облачность.

Во вторник, 6 июля , в Украине пройдут дожди, но будет тепло.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. В Украине предупреждают о грозах и дожди. Днем на севере и западе будет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Местами — шквалы до до 15 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 23-30 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах — около 24 градусов тепла, а также в западных областях — 26 градусов выше нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве 6 июля будет переменная облачность. Синоптики предупреждают о кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 27-29 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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