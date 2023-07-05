Прогноз погоды на 6 июля: Украину накроют грозы и жара — до +37°

Во время грозы сильные порывы ветра.

В Украине в четверг, 6 июля, будет жара – до +37°. Впрочем, в ряде регионов будут грозы и сильный ветер.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В регионах переменная облачность. На западе, севере и большинстве центральных областей — кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины осадков не будет. Во время грозы местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью на большей части территории страны температура воздуха будет +15-20 °. На юге и востоке страны столбики термометров покажут 23 ° тепла.

Днем воздух прогреется до +29-34°, а в южных областях — до +37°. Тем временем свежее будет в западных областях и в Житомирской области — +23-28 °. В Карпатах столбики термометров покажут +17-22 °.

Прогноз погоды в Украине на 6 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области на 6 июля переменная облачность. Ночью местами дожди, а днем — грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, но при гроз местами порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +15-21°, а днем поднимется до +29-34°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, а днем – 30-32° выше нуля.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о гидрометеорологических явлениях, которые накроют страну в четверг. Объявлен I уровень опасности, желтый.



"Днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей грозы", — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о грозах, которые будут 6 июля в ряде областей.

Напомним, синоптики предупреждают о сильной жаре в Украине уже на этой неделе. Температура воздуха в регионах повысится на 3-5 градусов. Впрочем, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Над территорией страны разместится поле повышенного давления.

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