Прогноз погоды на 6 июня: часть Украины накроют грозы

Во вторник, 6 июня, в части регионов Украины ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до +24 – 26 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях: Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой. В северных областях не ожидается осадков.

Во вторник погода в Украине будет теплой. На востоке днем ожидается от +20 до +24 градусов.

Теплее всего будет в северных, южных и центральных регионах: от +23 до +26 градусов.

В Киеве 6 июня ожидается теплая погода: столбики термометров днем поднимутся до +26 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без существенных осадков.

Напомним, синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы. Средняя дневная температура будет в пределах +18-23°.

Читайте также: