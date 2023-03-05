Прогноз погоды на 6 марта: в Украине будет тепло, но местами снег и гололедица

В понедельник, 6 марта, ночью будет держаться мороз, но днем будет тепло. В Украине местами прогнозируют снег и гололедицу.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. На западе и на севере будет небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве областей будет 1-6° мороза. Днем столбики термометров покажут 1-6° тепла. На юге воздух прогреется до +5-10°. На юге Украины воздух прогреется до +5-10°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о небольшом снегу. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью -1-6°, а днем — до +6°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 2-4°, а вот днем будет до 4° тепла.

Напомним, в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на март. Да, первый месяц весны будет теплым. Средняя температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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