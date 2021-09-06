Прогноз погоды на 6 сентября: в Украине будет прохладно, но сухо

Прогноз погоды на 6 сентября: в Украине будет прохладно, но сухо

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В понедельник, 6 сентября, в Украине прекратятся дожди, но будет прохладно.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. На территории сегодня будет без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 19-21 градусов. Прохладнее на юге: воздух прогреется до +20.

В Киеве 6 сентября будет прохладно и облачно. Днем осадков не прогнозируют. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла.

Как сообщалось, и жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.

Какой будет погода в ближайшие дни и в течение осени

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку