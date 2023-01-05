Прогноз погоды на 6 января: канун Рождества будет с небольшим морозом и дождем

В пятницу, 6 января, на Сочельник, будет прохладно. В Украине ожидаются умеренные осадки. В северной части на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Небольшой дождь с переходом в мокрый снег, юго-восточной части, ночью и в большинстве западных областей умеренные осадки. Днем в северной части местами небольшие осадки.

Скорость северо-западного и северного ветра – 7-12 м/с. Ночью в западных областях, а днем в южных и центральных порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью и днем в северных и западных областях от 1° тепла до 4° мороза. В Черниговской и Сумской области будет прохладнее: до — 7°. На остальной территории 0-5° тепла. Днем в Закарпатье и в южной части воздух прогреется до +8°.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области 6 января облачно. Небольшой дождь будет идти в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью и днем будет от 1° тепла до 4° мороза. В самом же Киеве будет немного прохладнее: в течение суток 0-2° мороза.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что в Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Да, уже с 6 января придут 20-градусные морозы.

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