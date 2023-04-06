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Прогноз погоды на 7 апреля: Украину не покидают осадки, ночью местами будет мороз до -5°.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Прогноз погоды на 7 апреля: Украину не покидают осадки, ночью местами будет мороз до -5°.

Фото: Associated Press

Будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 7 апреля, в Украине не прекратятся осадки: в регионах будет дождь, а также будет мокрый снег. Кроме того, в некоторые области вернутся ночные морозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Завтра в Украине облачно с прояснениями. На северо-востоке и востоке умеренные дожди. В Закарпатье и Прикарпатье — мокрый снег и местами гололедица. В Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях — небольшой дождь. На остальной территории — без существенных осадков.

В большинстве регионов ночью будет 1-6° тепла, а днем — 6-11° тепла . В северо-восточных и восточных областях температура воздуха ночью будет от 4-9° тепла, а днем воздух прогреется до +12-17°. В Закарпатье и Прикарпатье ночью прогнозируют мороз — от 0° до -5°, днем потеплеет до 0+5°.

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Прогноз погоды в Киевской области

В пятницу, 7 апреля, в области обещают облачность с прояснениями. Местами будет дождь. Скорость юго-восточного ветра – 5-10 м/с.

В области ночью столбики термометров покажут 1-6° тепла, а днем +6-11°. В Киеве синоптики прогнозируют ночью 3-5° тепла, а днем 9-11°.

Когда в Украину придет тепло

Народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в ближайшее время ожидать стойкого тепла в Украине не стоит. Он придет после 16 апреля. До Пасхи по всей Украине будет держаться относительно прохладная и влажная погода.

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Дата публикации
Просмотры
128
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