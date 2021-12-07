Прогноз погоды на 7 декабря: в Украине будут дожди и снег, местами — гололедица.

Прогноз погоды на 7 декабря: в Украине будут дожди и снег, местами — гололедица.

Синоптики прогнозируют облачность.

Во вторник, 7 декабря, в Украине будет дождь, местами — снег и туман

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачность. На западе и севере дождь и мокрый снег, а на дорогах — гололедица. На остальной территории будет дождь. Утром – туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха будет днем составлять 7-12 градусов тепла. На западе и севере температура составит от +3 до -2 градусов. В центре страны около +10 градусов. В южных регионах температура поднимется до +13 градусов тепла. В восточных областях столбики термометров днем покажут +7-12 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 7 декабря будет облачно. В столице будет идти дождь и мокрый снег. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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