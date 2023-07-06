Прогноз погоды на 7 июля: Украину накроет жара до +38°, но дожди и грозы

В пятницу, 7 июля, в части Украины будет жара до +38°. Впрочем, во многих регионах будет свежее, ведь там будет дождь.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

В областях – переменная облачность. Синоптики прогнозируют умеренные грозовые дожди. Днем в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях — обильные дожди, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В восточных, ночью и в южных областях – без осадков.

Ночьюна западе страны, а также в большинстве северных и Винницкой областях будет +15-20 °. Днем в этих регионах температура воздуха прогреется до +22-27°С.

На остальной территории страны ночью столбики термометров покажут 19-24 °, а днем — 28-33 ° тепла. На юге и востоке страны местами жара достигнет 35-38°. В Карпатах ночью температура воздуха будет +10-15°, а днем — только +13-18°.

Погода в Киеве

В Киевской области на 7 июля также переменная облачность. В регионе ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах области – град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, а днем – 22-27° выше нуля. Температура воздуха в области ночью будет +15-20°, а днем поднимется до +24-26°.

Штормовое предупреждение

В пятницу, 7 июля, в Украине будут грозы. Днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Обойдётся непогода только на восток страны. Синоптики предупредили о I уровне опасности, желтом.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине в пятницу, 7 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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