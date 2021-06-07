Прогноз погоды на 7 июня: Украина снова оказалась в плену дождей и гроз

Синоптики обещают переменную облачность.

В понедельник, 7 июня, в Украину вернутся дожди с грозами.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. В большинстве областей Украины будут умеренные кратковременные дожди. Местами у центра, на юге и востоке — грозы. Ветер северо-западный, в юго-восточной части — юго-западный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 18-23 градусов тепла. В восточных областях на столбиках термометров — около +21. В центре и на севере будет немного теплее — около 23 градусов тепла. Теплее будет в западных и южных регионах областях: воздух прогреется до 26 градусов выше нуля.

Укргидрометцентр

В Киеве 2 июня будет переменная облачность. Днем — умеренный кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит 20-22 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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