Прогноз погоды на 7 октября: в Украине стало прохладнее, местами — порывистый ветер

Синоптики прогнозируют небольшую облачность.

В четверг, 7 октября, в Украине станет немного прохладнее.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность. В стране будет сухо — осадков не предвидится. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Впрочем, в большинстве западных и юго-восточных областей порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит + 10-15 градусов. На западе и в центре воздух прогреется до + 13-15 градусов. Прохладно будет на севере: столбики термометров покажут 12-13 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах — около +14. Теплее сегодня будет Закарпатье — 14-19 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 7 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.

В ТСН.Ранок рассказали, что в Украину пришел антициклон и принес похолодание. Днем оно будет почти незаметным: в ильшости областей 10-15 градусов выше нуля. Впрочем, ночью на почве возможны заморозки. Западные и восточные областяи, Крым и на Приазовье будет штормить: холодный ветер там срываться со скоростью более полсотни километров в час.

Как сообщалось, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 °, в Карпатах 6-7 °, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

Погода в Украине: неделя относительного тепла - следующие шесть дней будет сухо и почти везде тепло

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