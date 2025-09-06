Прогноз погоды на 7 сентября: где ожидаются грозовые дожди

Погода еще порадует украинцев / © Pixabay

В Украине в воскресенье, 7 сентября, ожидается сухая погода, исключение будет составлять Закарпатье, где днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +11...16°C, на юге страны до +19°C, а на востоке и северо-востоке +8...13°C.

Днем столбики термометров покажут +21…26°C, на юге до +29°C.

В Киеве осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью температура составит +12…14°C, днем +22…24°C.

Ранее сообщалось, что в Украине резко меняется климат. Темпы повышения температуры почти в три раза превышают рост средней глобальной температуры за год.