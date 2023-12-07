Прогноз погоды на 8 декабря: где в Украине в пятницу будет снег и дождь

В Закарпатье и Прикарпатье — туман.

В пятницу, 8 декабря, в Украине местами будет снег и дождь. В некоторых регионах будут порывы до 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно. В северных, Винницкой и Харьковской областях будет снижаться. В большинстве центральных, восточных и южных областей — снег, дождь и гололедица. На западе – без существенных осадков. В Закарпатье и Прикарпатье местами будет туман.

На дорогах большинства областей гололедица. В восточных и юго-восточных областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в северных и западных областях будет 4-9° мороза, а днем — 1-6° мороза. На остальной территории в течение суток столбики термометров покажут 0-5° мороза. На юге страны будет теплее – +0-5°.

Прогноз погоды в Украине на 8 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 8 декабря будет облачно и снег. На дорогах — гололедица. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях – и уровень опасности, желтый.

В Киевской области температура воздуха ночью составит 4-9° мороза, а днем — 1-3° мороза. В Киеве ночью будет 3-5° мороза, а днем столбики термометров покажут 1-3° мороза.

Как сообщалось, синоптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Среднемесячная температура для декабря ожидается на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы

Читайте также: