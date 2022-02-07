Прогноз погоды на 8 февраля: в Украине будет дождь и мокрый снег, температура до +6 градусов.

Прогноз погоды на 8 февраля: в Украине будет дождь и мокрый снег, температура до +6 градусов.

В Украине будет облачно.

Во вторник, 8 февраля, в Украине местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По сообщению синоптиков, в Украине облачно. На юге и востоке страны будет умеренный дождь и мокрый снег. Лишь в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем без осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В течение суток температура будет составлять от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге будет теплее: +1-6 градусов. В Карпатах будет снижать. Температура ночью и днем будет 5-10 градусов мороза.

Укргидрометцентр

В Киеве будет облачно. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем без осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с. Температура в течение суток около нуля.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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