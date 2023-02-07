Прогноз погоды на 8 февраля в Украине: осадки почти прекратятся, мороз — до 14°

В Карпатах будет лавинная опасность.

В среду, 8 февраля, в Украине будет морозная погода. Осадки прекратятся. На дорогах кое-где гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. В подавляющем большинстве областей Украины осадков не будет. Ночью в Карпатском регионе и на юге страны небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет 9-14° мороза, а днем 1-6° мороза. В южных областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе переменная облачность. Без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Температура ночью в Киевской области будет 9-14° мороза, а днем 1-6° мороза. В Киеве ночью -10-12° мороза, днем -2-4°.

Погода в Карпатах

В Карпатском регионе будет снижаться. Ночью температура воздуха будет 13-18° мороза, а днем — 5-10° мороза.

На высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Прикарпатья и Буковины сохранится снеголавинная опасность. В горах Львовской области и высокогорье западной и центральной части Закарпатья — умеренная снеголавинная опасность.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

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