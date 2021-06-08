Прогноз погоды на 8 июня: Украина не покидают дожди и грозы

Синоптики обещают переменную облачность.

В понедельник, 7 июня, в Украину вернутся дожди с грозами.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Синоптики обещают переменную облачность. В большинстве областей Украины будут умеренные кратковременные дожди, а местами — грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с

Днем в Украине обещают в пределах 20-25 градусов тепла. В восточных областях на столбиках термометров — около +25. В центре и на севере будет немного теплее — около +24 градусов тепла. Теплее будет в западных и южных регионах областях: воздух прогреется до 23 градусов выше нуля.

В Киеве 2 июня будет переменная облачность. Днем — умеренный кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура составит 21-23градусы тепла.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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