Прогноз погоды на 8 марта: в Украине будет тепло, но местами — дождь и сильный ветер

На высокогорье Карпат будет очень ветрено – до 25-30 м/с.

В среду, 8 марта, в Украине будет теплая, но ветреная погода. Кроме того, местами прогнозируют небольшие осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью на западе и востоке, днем в большинстве регионов будет небольшой дождь. В Карпатах – умеренные осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Впрочем, днем в большинстве областей порывы будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат – до 25-30 м/с.

Ночью температура воздуха будет от +2 до -3°, а в южной части столбики термометров покажут 2-7° тепла. Днем в западных, северных и северо-восточных областях прогнозируется 6-11° тепла. На остальной территории воздух прогреется до 10-15°. В арпатах будет 0-5° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 8 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, но днем будет небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем 6-11° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем поднимутся до 8-10° тепла.

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