Прогноз погоды на 8 ноября: в Украине будет прохладно, местами дожди.

Прогноз погоды на 8 ноября: в Украине будет прохладно, местами дожди.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

В понедельник, 8 ноября ,на все территории страны будет прохладно

Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Дождь будет в центре страны. В других регионах – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +13-18 градусов. На западе воздух прогреется до +10 градусов. В южных областях местами столбики термометров поднимутся до 16 градусов выше нуля. В северных и восточных регионах – 11-13 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября 2021 года. / Укргидрометцентр

В Киеве 8 ноября облачно с прояснениями. В столице без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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