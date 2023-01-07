Прогноз погоды на 8 января: в Украине будет мороз до 14°, местами — гололедица

В воскресенье, 8 января, в Украине будет сухая погода. На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в Украине температура составит 9-14°. В восточных, северо-восточных областях температура опустится до 15-20° мороза. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму ночью до -5°.

Днем столбики термометов покажут от 3-8° мороза. Теплее будет на востоке и северо-востоке – от 1° мороза до 4° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с.

В области температура воздуха ночью будет 9-14°, а днем 3-8° мороза. В Киеве ночью около 10° мороза, а днем от -4° до -6°.

Напомним, синоптикиня Наталья Голеня ранее заявляла, что именно в канун Рождества в Украину вернется морозная и снежная погода.

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