Прогноз погоды на 9 апреля: Украину накроют дожди, местами — грозы, туман и мороз

В Карпатском регионе держится мороз – и ночью, и днем.

В воскресенье, 9 апреля, в Украине будет дождь. Местами синоптики прогнозируют грозы, туман и даже гололедицу. В Карпатах держится мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. Ночью местами – небольшой дождь. Днем умеренные дожди, а иногда с грозой. В большинстве западных и южных областей без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ночью и утром на западе, юге и Житомирской области будет туман. Видимость будет составлять до 200-500 м. Объявлен I уровень опасности,

В большинстве регионов ночью прогнозируют 3-8° тепла. Между тем, на западе страны будет от 4° тепла до 1° мороза. В Карпатах мороз сильнее: — 2-7°. Днем воздух прогреется до +10-15°, но в западных регионах — 7-12° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 9 апреля также облачно с прояснениями. Ночью местами обещают небольшой дождь, днем – умеренный дождь, а местами – с грозой. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Ночью в области прогнозируют 3-8° тепла, а днем – 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 6-8° тепла, а днем +12-14°.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в апреле погода будет прохладной и богатой осадками. В первые десять дней ожидаются дожди, снег и заморозки. Вторая декада будет немного теплее, осадков станет меньше, но высокие плюсовые температуры не прогнозируются.

Читайте также: