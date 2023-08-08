Прогноз погоды на 9 августа: на западе осадки, а в южных областях +29 °C (карта)

Осадки пройдут только в двух областях на западе Украины.
В Украине в среду, 9 августа, жара будет держаться в южных и восточных областях. Осадки пройдут только на Волыни и на Львовщине.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе и севере ожидается до +24 ° C максимум. В центральных регионах – до +25 °C, иногда +26 °C.
На юго-востоке воздух прогреется до +27 °C… +28 °C.
Самая высокая температура в среду, с августа, ожидается в Запорожской области, до +29 °C днем.
В Киеве и области днем ожидается +22°C…+24°C.
Напомним, в Одессе продлили работу кафе и ресторанов.
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