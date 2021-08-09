Прогноз погоды на 9 августа: в Украине будет тепло и жарко, но местами — дождь

Прогноз погоды на 9 августа: в Украине будет тепло и жарко, но местами — дождь

Синоптики обещают переменную облачность

В понедельник, 9 августа , в Украине будет теплая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. На территории Украины осадков не будет. Лишь в западных регионах и местами в восточных прогнозируют кратковременные дожди. Ветер 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 24-34 градусов тепла. Жаркое будет в восточных и северных областях: местами столбики термометров достигнут +34 градусов. Зато прохлада будет ощущаться на западе и в Карпатах — 26 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 9 августа будет немного облачно. Синоптики обещают — без осадков. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Температура составит 27-29 градусов тепла.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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