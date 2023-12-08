Прогноз погоды на 9 декабря: где в Украине будет снег и гололедица

В субботу, 9 декабря, в Украине погода будет морозной и местами со снегом. Кроме того, в некоторых регионах будет туман и гололед.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу в юго-восточной части пройдет дождь и мокрый снег. В северо-восточных областях будет снижаться. На остальной территории осадков синоптики не прогнозируют. На большей части территории страны на дорогах местами гололедица. На западе и севере ночью и утром местами туман.

В большинстве областей температура воздуха ночью составит 2-7° мороза. В Карпатах температура опустится до –10°. Днем в Украине синоптики прогнозируют от 4° мороза до 1° тепла. На юге страны ночью и днем столбики термометров покажут 0-5° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и Киевской области облачно. Осадков в регионе не будет. На дорогах — гололедица. В области ночью и утром местами туман. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 2-7° мороза, а днем от 4° мороза до 1° тепла. В Киеве ночью будет 3-5° мороза, днем столбики термометров покажут 1-3° мороза.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко назвала дату потепления в Украине. По ее словам, с 11 декабря изменится погода — начнется оттепель. Придет потепление.

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