Украина
135
1 мин

Прогноз погоды на 9 декабря: мокрый снег и дождь на востоке, туманы и порывы ветра (карта)

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

Светлана Несчетная
Зима

Зима / © unsplash.com

В Украине во вторник, 9 декабря, облачно. На востоке страны небольшой мокрый снег и дождь; днем в западных и северных областях умеренный дождь; на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

В Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

Карта погоды на 9 декабря / © Укргидрометцентр

Карта погоды на 9 декабря / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 9 декабря облачно. Ночью без осадков, днем дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.

Напомним, синоптики «Укргидрометцентра» сделали прогноз погоды на декабрь. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше нормы.

135
