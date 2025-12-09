- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Прогноз погоды на 9 декабря: мокрый снег и дождь на востоке, туманы и порывы ветра (карта)
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
В Украине во вторник, 9 декабря, облачно. На востоке страны небольшой мокрый снег и дождь; днем в западных и северных областях умеренный дождь; на остальной территории без осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
В Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 9 декабря облачно. Ночью без осадков, днем дождь.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.
Напомним, синоптики «Укргидрометцентра» сделали прогноз погоды на декабрь. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше нормы.