Прогноз погоды на 9 декабря: в Украине без существенных осадков, но местами дождь и снег

Синоптики прогнозируют облачность.
В четверг, 9 декабря, в Украине прекратятся осадки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем будет без существенных осадков. В Украине местами туман, в северных, Винницкой и Черкасской областях гололедица, в западных и северных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза, в Закарпатье 0-5° тепла, в северных и Винницкой областях ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. территории в течение суток 1-6° тепла.
ВКиеве 9 декабря будет облачно. Днем обещают без существенных осадков. На дорогах – гололедица. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут около нуля.
Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В то же время в северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.
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