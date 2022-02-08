Прогноз погоды на 9 февраля: в Украине будет мокрый снег и гололедица.

Облачно с прояснениями.
В среду, 9 февраля, в Украине ночью будут осадки, которые днем прекратятся.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По сообщению синоптиков, в Украине облачно с прояснениями. Ночью в Украине кроме большинства южных областей небольшой дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На западе местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем на столбиках термометров будет +1-6 градусов. Теплее будет в западных областях и на юге Одесской области: до +9 градусов. Тем временем на востоке – около нуля.
В Карпатах ночью будет умеренный, днем небольшой снег. Температура воздуха в течение суток 3-8 градусов мороза.
В Киеве в среду облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег. Днем без осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью около нуля. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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