Прогноз погоды на 9 февраля: в Украине будут держаться морозы до -20°

В регионах будет малооблачно.

В четверг, 9 февраля, в Украине будут держаться морозы. Впрочем, осадки прекратятся. На дорогах кое-где гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре

В регионах будет малооблачно. Впрочем, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с. Впрочем, на юге местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет 10-15° мороза, а днем от 2° мороза до 3° тепла. На юге ночные морозы будут немного меньше — 6-11°. В Карпатах ночью -15-20° мороза, а днем 0-5°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 9 февраля будет облачно, без осадков. На дорогах — гололедица. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с.

Температура в области ночью будет 10-15° мороза, а днем 0-5° мороза. В Киеве ночью температура опустится до -10-12°, а днем будет -1-3°.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет. По ее словам, в ближайшие дни будет морозная погода, послабление ожидается не раньше выходных – 11-12 февраля.

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