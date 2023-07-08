Прогноз погоды на 9 июля: часть Украины накроют грозы, часть — жара до +30°

В воскресенье, 9 июля, в ряде областей Украины будет дождь. Местами – грозы и сильный ветер. Кроме того, в некоторых регионах воздух прогреется до +30°.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

В Украине переменная облачность. В юго-восточных областях дожди и грозы. Осадки местами также пройдут ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. На остальной территории Украины без осадков. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 12-17° тепла. Несколько теплее ночь будет в южной части и восточных областях — +18-22 °. Днем в Украине столбики термометров покажут 22-27 градусов выше нуля. В Закарпатье и Одесской области местами воздух прогреется до +28-30°.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля. Карта областей.

Погода в Киеве

В Киевской области 9 июля переменная облачность. Осадков в регионе не будет. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью будет +14-16°, а днем поднимется до +24-26°. В Киевской области ночью столбики термометров покажут 12-17 ° тепла, а днем — 22-27 ° выше нуля.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в воскресенье. 9 июля в юго-восточных и восточных областях будут грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В воскресенье, 9 июля, в юго-восточных и восточных областях — грозы. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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