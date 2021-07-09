Прогноз погоды на 9 июля: в Украине будет жарко, температура — до +33

Прогноз погоды на 9 июля: в Украине будет жарко, температура — до +33

Синоптики обещают сухую и солнечную погоду.

В пятницу, 9 июля, в Украине будет теплая и жаркая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают сухую и солнечную погоду. В Украине осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 28-33 градуса тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах — 22-27 градусов тепла, а а также на Буковине — 28. Теплее всего будет на востоке — воздух прогреется до +34.

Укргидрометцентр

В Киеве 9 июля будет солнечно. Синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 31-33 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

Новости Украины: синоптики обещают до середины июля сухую и жаркую погоду

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