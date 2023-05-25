Прогноз погоды на июнь: синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета

В горах будет прохладно.

Синоптики прогнозируют, что первый месяц лета, июнь, будет в Украине теплым. Ожидается, что осадки будут в пределах нормы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что средняя месячная температура в июне будет от 18° до 23° тепла. В горах будет прохладнее – +15°-19°. Отмечается, что это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и Прикарпатье 117-171 мм. Это также в пределах нормы, отмечают синоптики.

К слову, абсолютный минимум температуры в июне составляет 0-9° тепла, местами в горных районах, северных, северо-восточных, юго-восточных, северо-западных областях местами 0-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза.

Абсолютный максимум – 32-38,5°, в южных и восточных областях местами 39-39,8° градусов, в Карпатах и горах Крыма 25-33°.

Как сообщалось, в Киеве 13 мая произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов. Именно поэтому в столице началось метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 116 дней.

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